國際財經

美國聯儲局在香港時間周四凌晨2時公布議息聲明，一如外界所料，維持利率不變，聯邦基金利率保持在2.25至2.5厘之間，並宣布5月開始減慢縮減資產負債表的步伐，由每月縮減300億美元變成150億美元，而根據目前預測，局方可在9月就結束縮表行動。儘管聯儲局鴿影重重，美股跌幅亦一度急速收窄，但利好因素始終被中美貿易戰陰霾所蓋掩，道指尾段沽壓復現，最終以下跌收市。

聯儲局今次決定十分鴿派，最新利率點陣圖顯示，局方預期今年不會再加息，比上次即12月會議時的預測少兩次，跟市場預期今年完全不會加息的看法一樣。而現在到2021年底的3年內，局方估計只需要再加息一次。

聯儲局削經濟及通脹預測

議息聲明再次強調在加息方面會保持耐性，並下調對經濟的描述，表示美國經濟增長較之前穩健步伐有所放慢，承認近期經濟數據偏弱，繼續說通脹壓力不大。不過，聲明仍稱，即使職位上月近乎沒有增長，但過去數月的增長仍然強勁。

當局又發布最新季度經濟展望，下調經濟和通脹預測，今明兩年的最新經濟增長預料分別為2.1%和1.9%，較去年12月時預測的2.3%和2%為低，今年通脹率預測下調至1.8%，失業率預測就升至3.7%。

道指最多跌216點 議息後曾倒升

在公布議息決定前，美股個別企業弱勢，加上美國總統特朗普明言對華進口關稅措施將維持一段時間，拖累道指一度挫216點，低位觸及25670點；標指和納指分別最多跌0.71%和0.64%；議息聲明公布後，道指最多曾倒升42點，高見25929點，但收市仍下滑141點或0.55%，報25745點；標指亦一度倒升0.38%，收市復挫0.29%；納指收市保持微漲0.07%。在美市早段，不利美股氣氛的主要原因是聯邦快遞（FedEx）再次下調今年盈利預測，股價收市插水3.5%，拖累道指交通股指數下滑1%。

金融股急挫，高盛收市跌3.3%，為跌幅最大的道指成分股，摩根大通下滑2.1%，美國運通和Travelers都回落超過1%。波音反彈0.7%。大型科技股FAANG集體抽高，Netflix急飆4.5%，Facebook攀升2.4%，Alphabet續漲2%，亞馬遜都回升2%，蘋果進賬0.8%。



滙市靜候議息決定，議息聲明公布前，美滙指數升0.1%，報96.5；聲明公布後，美滙尾段插水0.48%，報95.95。美元兌歐羅挫至1.1416美元，跌0.55%，兌日圓升0.6%，報110.73日圓。紐約期金收報每盎斯報1301.7美元，跌0.4%或4.8美元。

亞歐股因中美貿易再出現令人擔心的消息而偏軟，彭博周二引述知情人士報道，美國官員擔心中國在未來的談判中不願答應美方的要求，而中方則擔心美方不保證達成協議後馬上取消中國貨品的關稅。

硬脫歐重燃 英鎊一度失守1.32

歐股大部分板塊和股市見紅，對貿易敏感的汽車股和資源股跌勢最慘重，三大股市方面，德股表現相對遜色，跌1.57%，因為德國主要化工集團拜耳（Bayer）在美國被裁定其產品致癌，股價曾瀉超過13%。法股跌0.8%，英股曾受惠英鎊下挫，後來跟隨外圍一起回落，收市倒跌0.45%。亞股廣泛下跌，日股則逆勢升0.2%。

英鎊是周三市場另一焦點，英國首相文翠珊在國會未通過脫歐協議下，仍只尋求延遲脫歐3個月，歐盟隨即反對，堅持必須把脫歐時間延長得更久，否則最多只能拖遲到5月23日。最新發展令下周無協議脫歐機會再上升，英鎊失守1.32水平，一度跌0.91%至1.3146美元，尾段跌幅收窄至0.48%，報1.3204。

美國能源資訊局（EIA）公布，原油庫存大減960萬桶，一反市場預期增加30.9萬桶，是去年7月以來最大降幅，加上油組早前透露，減產協議達標率逾九成，以及美國制裁委內瑞拉和伊朗，皆刺激油價上揚。紐約期油曾突破60美元，收市每桶報59.83，漲1.4%；布蘭特期油升1.3%，每桶收報68.5美元。