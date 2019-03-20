國際財經

法國政府警告稱，除非英國首相文翠珊能確保國會下議院通過脫歐協議，否則可能不批准英國提出短暫延長脫歐限期的要求。此舉意味英國仍有可能在無協議情況下脫離歐盟。

文翠珊較早時在國會表示，已致函歐盟，要求容許短暫延長脫歐限期3個月，至6月30日。歐盟27國領袖預期在周四舉行的峰會上，對上述要求作出回應。部分歐盟國家包括德國，已表達有意批准脫歐延期。但法國外長Jean-Yves Le Drian表示，文翠珊需要保證下議院在脫歐延期期間可通過脫歐協議，否則不會同意延期要求。