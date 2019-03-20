國際財經

市場靜待美國聯儲局的議息結果，美股表現淡靜，道指早段曾跌逾100點，中段跌勢擴大至超過200點，金融股下滑，拖累大市表現，大型科技股則造好。美國總統特朗普向記者稱，華府向中國貨物加徵關稅的措施，將持續一段較長時期，他的言論也不利華爾街市場氣氛。英鎊受脫歐前景不明影響，兌美元滙價表現相對疲弱；紐約期油則曾突破每桶60美元關。

截至本港時間凌晨約零時42分，道指報25701點，跌186點或0.72%，稍早時低位曾觸及25670點，跌幅為216點；標普500指數報2815點，跌16點或0.60%；納指報7682點，跌41點或0.54%。

美國聯儲局將於稍後凌晨2時公布議息結果，市場預期聯儲局將按兵不動，並保持鴿派立場，但估計將宣布結束縮減資產負債表，同時關注主席鮑威爾會後發表的講話。

靜待聯儲局議息結果

個股方面，金融股表現較差，高盛現時下挫2.6%，暫時為跌幅最大的道指成分股；美國運通和VISA都下滑超過1%；摩根大通亦回落0.9%。聯邦快遞第三季業績低於市場預期，股價目前大跌5.5%，該公司的業績表現通常被視為全球經濟前景的指標。波音股價回升0.9%，暫時為表現最強的道指成分股；明星股FAANG造好，谷歌（Google）遭歐盟罰款14.9億歐羅，惟其母公司Alphabet仍升0.6，Facebook和Netflix都彈高1%或以上，亞馬遜亦漲0.7%。

歐洲方面，英國首相文翠珊要求把脫歐期限推遲3個月，爭取時間尋求脫歐協議獲得英國國會通過，惟延期請求遭到歐盟委員會拒絕。

文翠珊表示，英國仍致力於「有序地」脫歐，希望脫歐日期推遲到6月30日。惟歐盟委員會的文件指出，推遲脫歐的時間一是縮短幾周，以避免與5月的歐洲議會選舉發生衝突；一是最少延長到今年底，這將迫使英國參加選舉。

歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk）其後表示，歐盟可以短暫延長英國脫歐限期，但先決條件是英國首相文翠珊先得到國會批准其提交的脫歐協議。

歐股下挫，英國富時100指數報7300點，跌23點或0.32%；德國DAX指數報11619點，下滑168點或1.43%；法國CAC 40指數報5391點，跌34點或0.63%；意大利富時MIB指數報21365點，跌65點或0.30%。

油價受惠庫存下跌而攀升，紐約原油期貨現時每桶報59.86美元，升0.83美元或1.41%，並曾突破60美元關；倫敦布蘭特期油報68.17美元，升0.56美元或0.83%。