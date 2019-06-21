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美滙指數於聯儲局議息前反覆下滑，從3月7日高位97.71，挫至周二曾低見96.291，僅一個多星期累跌1.45%。

美元轉弱主要是受到美國將結束「收水」所拖累。最新利率期貨數據顯示，聯儲局下一次議息(5月1日)後，仍維持息口不變的機率高達97.1%；即使放眼2019年底，利率也有74%機會保持在現水平，加息機率已降到0.6%，相反，減息四分一厘的可能性卻增加至25.4%。

美國加息周期幾乎肯定完結，而市場預期的停止縮表時間，亦由年初時估計的今年底，漸漸提前至9月。

縮表進程與美元滙價關係密切，附【圖】所見，聯儲局資產負債表規模較12個月前變化的走勢和美滙指數大致呈逆向關係，美國去年初開始縮表以來，美元同步偏強。惟現時距離正式停止縮表應該為期不遠，當最大的利好因素逐漸淡化，美滙後市很可能轉趨反覆。

然而，美元強弱，除了本身因素影響，還要看看歐羅區的宏觀經濟表現和貨幣政策取向。

歐洲央行(ECB)在3月初議息時預期，今年區內經濟進一步放緩，因此決定延遲加息時間，並提早半年預告9月將推行第三輪針對性長期再融資操作(TLTRO III)，貨幣政策急速轉向導致市場對歐洲經濟前景更添憂慮，若未來出爐的數據一如估計令人失望，作為美滙指數第一大權重貨幣，歐羅後市未許樂觀，或變相利好美元。

根據美國商品期貨交易委員會(CFTC)截至上周二(12日)的數字，非商業(或投機性)投資者持有美滙指數的淨長倉合約數已連升兩星期，至去年12月18日後最高的35073張；而淨長倉數目佔未平倉合約比率續於高水平徘徊，代表炒家有再度睇好美元跡象。

此外，由8隻外幣衍生的美元3個月期風險逆轉利率(Risk Reversal, RR)，目前仍在0之上運行，也反映期權投資者(或炒家)對美元前景有相當的憧憬。

另一方面，美銀美林最新3月份基金經理調查報告顯示，沽空歐洲股市屬現時「最擁擠交易」(Most Crowded Trade)，約19%受訪者選擇該策略，而屈居其後的「次擁擠交易」則是看好美元，佔比重達18%，意味有不少資金押注美滙有力上揚。

換句話說，隨着聯儲局停止縮表愈來愈近，美元強勢有機會暫告一段落，惟因歐羅太弱，短線顯著下滑的風險不高。當然，美國一旦正式停止縮表，又或是再次啟動量寬「放水」，將對美滙構成沽壓。

技術上看，美滙指數過去4個多月曾幾次衝上約97.7關口即遇阻回調，而年初以來數度下試200天線均獲得支持，相信短期仍於95.8至97.7之間窄幅波動，有望繼續對股市(特別是新興市場)和金屬等商品價格帶來正面訊號。

信報投資研究部

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