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今日 21:57 國際財經

谷歌涉壟斷 第三度遭歐盟罰近133億

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互聯網巨企谷歌(Google)第三度遭歐盟罰款，是次罰款達14.9億元(歐羅‧下同)，即約132.83億港元。

歐盟競爭專員維斯塔格(Margrethe Vestager)表示，谷歌憑藉市場主導地位，限制競爭對手在與Google簽了合約的第三方網站投放廣告，違反歐盟反壟斷規例，決定向谷歌罰款。

歐盟之前已就兩宗案件向谷歌罰款，去年罰款43億元，因谷歌阻止對手應用Android系統。此前，歐盟向谷歌罰款24億元，因為谷歌阻止網民搜尋購物網對手的訊息。

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