國際財經

美國聯儲局明日凌晨2時公布議息結果前夕，投資者普遍持審慎觀望態度，加上關注主席鮑威爾發表的講話，利淡投資氣氛，美股早段偏軟。

截至本港時間晚上約9時46分，道指報25768點，跌119點或0.46%；標普500指數報2823點，跌8點或0.31%；納指報7713點，跌10點或0.14%。

對於聯儲局是次議息，市場預期聯邦基金利率保持不變，並保持鴿派立場，但估計將宣布結束縮減資產負債表，並留意鮑威爾對經濟前景的表述，以及聯儲局官員的利率預測是否有變。

經濟學家預測，聯邦公開市場委員會(FOMC)可能會預測今年加息一次，少於去年12月時預測的兩次，2020年再加息一次。即使如此，預期在最新的貨幣政策聲明中，FOMC可能會重申對未來利率調整將保持耐心，同時宣布將於何時結束對4萬億美元資產負債表的「瘦身」計劃。

英國脫歐方面，首相文翠珊表示，已去信歐洲理事會主席圖斯克，正式要求將脫歐期限延長至6月底。她明日將到布魯塞爾出席一連兩日的歐盟領袖峰會，游說歐盟其餘27國同意延長遲脫歐期限。

油價反覆，紐約原油期貨現時每桶報58.81美元，跌0.22美元或0.37%；倫敦布蘭特期油報67.57美元，跌0.04美元或0.06%。