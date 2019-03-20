國際財經

日本央行今日發布了1月貨幣政策會議紀要，該紀要顯示日本央行官員對於央行何時增強貨幣刺激存在分歧，多數委員認為繼續寬鬆貨幣政策是合適的，其中一位委員表示央行需要推出額外貨幣寬鬆措施，不希望在嚴重經濟危機爆發前才採取行動。顯然，會議紀要沒有絲毫收緊貨幣政策的意思，故美元/日圓在議息紀要公布後一度小幅反彈近30點至時段高點111.65。

事實上，上周五(3月15日)日本央行在議息會議後宣布維持負利率與孳息率曲線控制政策不變，但表示日本的出口和生產出現一定程度的疲弱，並下調經濟增長預期。由於日本央行對於日本經濟前景變得更為悲觀，日圓未來的走勢仍將偏軟，若美滙指數再度轉強，將有利於美元/日圓順利升穿112.00重要關口。

技術分析方面，目前美元/日圓仍企穩於日線圖的上升通道底部111.20與20日移動平均線之上，表明短期內美元/日圓升勢或將延續，後市仍有機會沿著上升通道進一步上探113.00甚至114.00水平。短期內投資者需留意美國聯儲局在周四(3月21日)凌晨2時公布的議息決定與聲明，以及聯儲局主席鮑威爾在新聞發布會上的措辭。若美國聯儲局仍保留今年加息一次的預期或其整體基調未如市場預期般鴿派，美滙指數有可能大幅反彈，推動美元/日圓升穿112.00並進一步上探112.80附近水平。

策略方面，我們根據3月15日的策略已於111.20買入美元/日圓(目標112.80，止損110.70)，現將止盤上移至111.30。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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