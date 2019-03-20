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今日 18:41 國際財經

歐股中段續跌 觀望鮑威爾講話

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市場關注聯儲局明日凌晨2時公布議息結果及主席鮑威爾發表的講話，加上中美貿易糾紛未明朗，歐洲股市中段持續下滑。

截至本港時間傍晚6時33分，英國富時100指數報7320點，跌3點或0.05%；德國DAX指數報11654點，下滑134點或1.14%；法國CAC 40指數報5418點，挫7點或0.13%；意大利富時MIB指數報21424點，跌5點或0.03%。

道指期貨暫報25919點，升13點。

中美貿易談判方面，《華爾街日報》報道指兩國正策劃新一輪貿易談判，下周將重啟高級別官員會晤。不過，有報道稱白宮憂慮中國政府可能改變立場，不再在多個貿易領域的談判中向華府讓步。

英國脫歐方面，天空新聞(Sky News)引述消息人士稱，英國首相文翠珊將在致歐盟的信函中，請求短暫推遲脫歐。歐盟委員會主席容克(Jean-Claude Juncker)表示，歐盟已作出很大努力配合英國，不能再作出遷就，並稱本周的歐盟峰會可能解決不了這個問題。

數據方面，英國2月消費物價指數(CPI)按月上升0.5%，符合預期；按年上升1.9%，高於預期上升1.8%；2月生產物價指數(PPI)產出物價按月上升0.1%，按年升2.2%，兩者與預期相同。德國2月PPI按月下調0.1%，市場預期為增長0.2%。

此外，美國能源資訊局(EIA)將於稍後公布上周庫存數據，市場預期原油庫存增加175萬桶，汽油與蒸餾油庫存分別減少250萬桶及150萬桶。

紐約原油期貨現時每桶報58.85美元，跌0.18美元或0.3%；倫敦布蘭特期油報67.61美元，無起跌。

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