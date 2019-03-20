英國2月消費物價指數(CPI)按月上升0.5%，符合預期；按年上升1.9%，高於預期上升1.8%。
期內，扣除能源、食品和煙酒的核心CPI按月上升0.5%，符合預期；按年上升1.8%，預期為上升1.9%。
2月零售物價指數(RPI)按月上升0.7%，按年上升2.5%，兩者均符合預期。
另外，英國2月生產物價指數(PPI)產出物價按月上升0.1%，按年升2.2%，兩者與預期相同。核心PPI產出物價按年上升2.2%，為去年8月來最低，預期為上升2.3%。
今日 17:56 國際財經
英國2月消費物價指數(CPI)按月上升0.5%，符合預期；按年上升1.9%，高於預期上升1.8%。
期內，扣除能源、食品和煙酒的核心CPI按月上升0.5%，符合預期；按年上升1.8%，預期為上升1.9%。
2月零售物價指數(RPI)按月上升0.7%，按年上升2.5%，兩者均符合預期。
另外，英國2月生產物價指數(PPI)產出物價按月上升0.1%，按年升2.2%，兩者與預期相同。核心PPI產出物價按年上升2.2%，為去年8月來最低，預期為上升2.3%。
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