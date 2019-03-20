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今日 17:44 國際財經

【環宇搜股】Nvidia轉勢補大裂口在望

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隔晚美股先升後跌，道指一度飆195點，但有傳華府談判官員擔心北京在貿易談判中反口，美股掉頭下挫，收市倒跌26點，標普也微跌0.01%，納指獲晶片股力撐，全日微升0.12%，後市就要望實今晚議息講乜。

全球股市硬淨，美股標指隔晚一度攀至2852，創去年10月高位，但有拉牛上樹感覺，始終反彈唔少，以美股標普為例，從去年12月26日2346的低位計，截至昨日收2832，即足足反彈20.7%，但連續第兩日未能企在2840點上，暫時收市企穩2840就可看高一線。

AMD多謝Google踩過界

近期美國晶片股走勢相當強勁，上日AMD就狂飆一成二，皆因Google踩入遊戲產業，發布為Stadia的遊戲串流服務，並採用AMD晶片，計劃改變由Sony、任天堂及微軟用主機的生態，希望用家無需買好貴的主機及遊戲，便有一級的玩樂享受。受Google突然踩過界拖累，Sony在日本股價挫3.4%，任天堂也挫3.2%。

筆者一向唔太鐘意AMD，原因是其技術對比英偉達(NVIDIA)落後，股價波動亦比Nvidia大，反而近期可留意下Nvidia，該股為減少遊戲及虛擬貨幣業務的衝擊，計劃加強Data centre業務發展，早前斥資69億美元收購以色列伺服器晶片廠商Mellanox。

此外，日本軟銀(SoftBank)旗下願景基金(Vision Fund)，在1月已全數沽出Nvidia股份，即係Nvidia最大的沽壓已消除，而昨日股價回升到175.71美元，最高見過177.5美元，現時可小注買入，博補回約180至195.1美元的大裂口，目標上望200美元，穿160美元離場。

DRAM喘穩美光可揾餐晏

另外，最近DRAM價格有喘穩跡象，從dramexchange的DRAMeXchange Index看到，指數在24400喘穩，市佔率第三大的美光，股價亦回升至50天線(38.67美元)上，可短炒揾餐晏，目標睇200天線，即44美元，穿36.5美元止蝕。

編按:作者尹德政(Ricky)，醉心投資美股近十載，最大滿足感來自尋找抵買有實力的世界行業領袖，每逢周三、五在「信報網站」及「港股360」撰文，另每逢周二在《信報》撰寫「政觀其辯」。

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