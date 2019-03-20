國際財經

美國聯儲局即將公布議息結果，加上中美貿易糾紛或延續，投資氣氛審慎，歐洲股市早段走軟。

截至本港時間下午4時33分，英國富時100指數報7315點，跌8點或0.12%；德國DAX指數報11698點，跌90點或0.77%；法國CAC 40指數報5418點，跌7點或0.13%；意大利富時MIB指數報21426點，跌4點或0.02%。

道指期貨暫報25935點，升29點。

聯儲局本港時間周四凌晨2時將發布議息聲明，市場預期聯邦基金利率保持不變，並保持鴿派立場，繼續強調在加息方面保持「耐心」，估計將宣布結束縮減資產負債表。聯儲局主席鮑威爾將舉行記者會，投資者關注他對經濟前景的表述，以及聯儲局官員的利率預測是否有變。

中美貿易談判消息混亂。外電報道，美國白宮憂慮中國政府可能改變立場，不再在多個貿易領域的談判中向華府讓步，因為中國談判代表認為，儘管北京同意加強知識產權保護，但卻未獲得華盛頓政府承諾撤銷向中國貨物加徵關稅。不過，《華爾街日報》的最新報道卻偏向正面，雙方談判已到最後階段，中美兩國正策劃新一輪貿易談判，下周將重啟高級別官員會晤。

英國脫歐局面膠着，歐盟首席脫歐談判代表巴尼耶(Michel Barnier)表示，歐盟不會在英國要求下，自動地同意延長脫歐時間。他強調，如果要歐盟延長英國的脫歐限期，必須出現新事情或者新政治狀況。至於英國政府則表明本周不太可能就首相文翠珊的脫歐協議，進行第三度投票表決。

油價個別發展，因美國上周原油庫存雖有減少，但市場擔心中美貿易談判的進展，重燃全球經濟增長前景疑慮。紐約原油期貨現時每桶報59.02美元，跌0.01美元或0.02%；倫敦布蘭特期油報67.65美元，升0.04美元或0.06%。

英國今日稍後將公布CPI數據，市場預期按月和按年分別增長0.4%及1.8%，前值分別跌0.8%及升1.8%。此外，美國能源資訊局(EIA)將於公布上周庫存數據，市場預期原油庫存增加175萬桶，汽油與蒸餾油庫存分別減少250萬桶及150萬桶。