國際財經

德國計劃在年底前通過法案，設立一個國有基金，以保護關鍵企業不被中資等外資收購。

路透報道，今年2月，德國經濟部長阿爾特邁爾(Peter Altmaier)提議設立該基金，作為一項更具防禦性產業戰略的一部分。報道引述官員表示，政府目前正起草法律草案，以便該基金明年能夠投入運作。

官員稱，該計劃是讓國有投資基金在收購企業股份時與私營部門合作，以抵禦不受歡迎的外資收購。

據悉，政府最初可能收購一部分股份，然後盡快出售給私人投資者。在某些情況下，該基金可能從一開始就與私人投資者合作。