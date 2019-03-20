國際財經

據外電報道，日本央行行長黑田東彥表示，倘若當地實現物價目標的動能喪失，該行將會考慮進一步放寬貨幣政策，而且將會考慮從各種途徑放寬政策。

黑田又提到，中國經濟顯露出幾分疲弱的跡象，惟預計中國經濟將實現穩定增長。不過，他提醒要留意因為中國經濟前景而對新興市場和亞洲經濟產生的重大影響。

另外，日本首相安倍晉三指出，希望日本央行繼續朝達成2%通脹目標努力。他又認可日本央行的各項政策，因為這些政策為當地創造就業機會，並為經濟帶來利益，儘管通脹還沒達成目標。