國際財經

英國脫歐僵局仍然有待破解，一旦出現無協議脫歐，勢必引發歐洲股市混亂局面。而英國與歐盟在「硬脫歐」下，如何處理股票交易存在分歧。

歐洲證券及市場管理局(ESMA)表明，倘若英國在無協議下脫歐，6200隻股票必須在歐盟平台買賣，其中14隻股票在倫敦上市，理由是歐盟內部已有足夠流動性。

不過，英國金融行為監管局(FCA)批評，歐盟擬議中的做法，有可能限制了市場連續性、流動性，亦相當於歐盟投資者不能在倫敦買賣部分股票，即使有關公司是在倫敦第一上市。當局呼籲雙方加強合作，降低「硬脫歐」對市場的衝擊。