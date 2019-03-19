國際財經

聯儲局周二開始為期兩天的議息會議，預料按兵不動，會繼續強調在加息方面保持「耐心」，估計將宣布結束縮減資產負債表，美股先升後跌，道指早段最多升195點，高位觸及26109點。彭博報道，有美國官員透露，擔心中國在貿易談判中會取消部分讓步，令道指尾段倒跌，失守26000點關，並終上過去四個交易日連升。不過《華爾街日報》則報道，雙方談判已到最後階段，下周舉行高級別會晤。

中美貿談消息混亂

美元表現疲弱，金價受惠上升，油價則個別發展，變動輕微。

道指收市回落26點或0.10%，報25887點，盤中最低曾見25814點，跌幅為99點。標指跌不足1點，收報2832點。納指則上揚0.12%，收報7723點。對利率敏感的標指金融股指數先高後低，收市倒插0.7%，其中銀行股終止連續第五個交易日造好，下滑0.8%；醫療保健股領漲，收高0.7%；科技股表現亦相對較佳，上升0.2%；AMD與谷歌打造雲遊戲芯片，AMD飆12%，谷歌母企Alphabet與亞馬遜都漲逾1%，蘋果則回落0.79%。

分析師表示，市場將留意聯儲局官員對經濟前景的看法，也將密切關注反映聯儲局官員利率預期的點陣圖（dot plot），以估計未來政策走向的線索。渣打銀行全球首席經濟師曼恩（David Mann）指出，當局將淡化點陣圖的重要性，因為它在需要維持低利率時很有用，但在利率前景不明朗下，就限制了政策靈活性。

美滙弱 金價企穩1300關

歐股在汽車股帶領下企穩，德股表現較佳，升1.13%，英股和法股分別微揚0.34%和0.24%。法國傳媒報道，標緻（Peugeot）有意與快意佳士拿（FCA）合併，刺激FCA股價升5%，並推動其他汽車股向上。大部分亞股窄幅上落，日股收跌約0.1%。

美滙指數尾段跌0.16%，報96.37，美元兌日圓跌不足0.1%，報111.38日圓，兌歐羅挫0.13%，報1.1356美元。金價站穩在1300美元樓上，紐約期金收市升0.4%，每盎斯報1306.5美元。另外，受俄羅斯出口限制影響，鈀價再創新高，6月期鈀一度升至1563.3美元，收報1551.9美元，漲0.8%。

油組（OPEC）周一宣布取消4月檢討減產會議，意味與俄羅斯等非油組國家的減產協議按原訂計劃執行到6月，油價初段上升，其後出現反覆回吐，但仍然距離高位不遠。

布蘭特期油曾升至4個月高，見每桶68.2美元，收市報67.61美元，升0.1%。紐約期油曾升至59.57美元的5個月高，收市回落至59.03美元，下滑0.1%。

另外，美國工廠訂單在1月跌0.1%，分析員本來預期升0.3%，主要因為電腦和電子產品訂單減少。