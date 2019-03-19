國際財經

美國聯儲局議息會議公布結果前夕，美滙受壓。

ICE美滙指數尾段跌0.2%至96.368。過去8個交易天，有7天指數出現下滑。

聯儲局周二開始一連兩天的議息會議，周三公布結果。市場預期聯儲局不會作出利率變動，但投資者觀望議息後聲明內容，以確定利率政策是否進一步溫和。美滙表現淡靜。另外，美國公布的經濟數據未有重大指標作用，對美滙影響有限。

英國失業率回落至3.9%。英鎊兌美元報1.3270美元，前一天為1.3252。

歐羅兌美元輕微偏強，報1.1357美元，前一天為1.1341。