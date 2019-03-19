國際財經

美國聯儲局今日起一連兩日議息，市場預料聯儲局議息後的最新聲明將持中性立場，一度支持道指上漲195點；但海外媒體有關中美貿易談判的消息混亂，有報道指中方撤回多項讓步，增加市場對兩國能否達成貿易協議的疑慮，道指一度急速回順，接近完全喪失所有升幅，並且失守26000點關；科技股表現相對較佳。

截至本港時間凌晨約2時20分，道指報25939點，升25點或0.10%，中段一度觸及盤中暫時高位26109點，升幅達195點，但低位曾急速回落至25915點，升幅只有1點；標普500指數最新報2838點，升5點或0.20%；納指報7743點，升29點或0.38%。

中美貿談消息混亂

外電引述消息人士報道，美國白宮憂慮，中國政府可能改變立場，不再在多個貿易領域的談判中向華府讓步，因為中國談判代表認為，儘管北京同意加強知識產權保護，但卻未獲得華盛頓政府承諾撤銷向中國貨物加徵關稅。不過，《華爾街日報》的最新報道卻偏向正面，稱中美兩國正策劃新一輪貿易談判，下周將重啟高級別官員會晤，貿易代表萊特希澤和財長努欽將於下周飛往北京，與中國副總理劉鶴舉行貿易談判。

聯儲局稍候將舉行議息會議，儘管市場不預期利率有任何變動，但主席鮑威爾將舉行記者會，投資者關注他對經濟前景的表述，以及聯儲局官員的利率預測是否有變，同時也可能提及結束縮減資產負債表的事宜。

分析指出，預計聯儲局所作最新聲明立場將屬中性。最近幾個月來，聯儲局已逐漸逆轉了此前偏向鷹派的言論，在很大程度上轉向中間路線立場。如果聯儲局不使用強硬措辭，投資情緒可能會得到提振。

個股方面，陷入飛行安全風波的波音，股價略為反彈，最新升0.76%。蘋果繼發布兩款新iPad後，周二再公布推出採用Intel第九代處理器的新系列iMac，惟股價跌0.5%，Netflix都回吐0.8%；亞馬遜抽升2.1%，Facebook反彈1.4%，Alphabet則攀升0.8%。

另外，特斯拉(Tesla)目前無升跌。外電報道指，Tesla行政總裁馬斯克在與美國證監會達成和解後，並未就任何與Tesla有關的推文尋求事先批准。美國證監正試圖以涉嫌違反和解協議為由，以藐視法庭罪起訴馬斯克。

經濟數據方面，美國1月工廠訂單按月增長0.1%，低於預期增長0.3%。期內，扣除運輸項目的工廠訂單下跌0.2%，扣除國防項目的工廠訂單增長0.2%。1月耐用品訂單按月增長0.3%，低於預期增長0.4%。

英國脫歐方面，首相文翠珊的第三次脫歐投票遇阻力，英國脫歐大臣柏建熙(Stephen Barclay)指出，下議院議長伯科(John Bercow)已經提高脫歐方案的投票門檻，因此本周更不太可能投票。

歐股向上，英國富時100指數收報7324點，升24點或0.34%；德國DAX指數報11788點，升131點或1.13%；法國CAC 40指數報5425點，升13點或0.24%；意大利富時MIB指數報21430點，升195點或0.92%。

ICE美滙指數偏軟，報96.37，下滑0.16%。紐約期金收報每盎斯1306.5美元，上揚5美元或0.4%。油價回軟，紐約期油報每桶67.44美元，回落0.46%。