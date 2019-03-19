國際財經

美滙指數自3月7日升至1年半新高97.719後見頂回落，加上3月8日美國公布的非農就業數據令人大失所望，最新公布的美國通脹數據亦顯示美國通脹壓力溫和，市場對於聯儲局年內暫停加息的預期有所升溫，拖累美滙指數由此進入下行通道，澳元/美元受惠於美元弱勢而企穩0.7000關口並展開顯著反彈。

此外，上周五(3月15日)巴西當地一家法院要求淡水河谷公司(VALE)暫停Timbopeba礦山的生產作業，而該礦山年產量高達1280萬噸，令市場擔憂後期鐵礦石供應不足，推動鐵礦石在3月18日一度刷新兩周高位，澳大利亞作為鐵礦石出口大國，鐵礦石價格的上漲將有利於澳洲出口收入，故澳元/美元跟隨鐵礦石強勢而進一步刷新逾兩周高位至0.7116。今日(3月19日)上午，澳洲儲備銀行公布的3月5日貨幣政策會議紀要顯示，經濟前景存在顯著不確定性，加息和降息的前景共存，就業市場持續改善，失業率預計將降至4.75%。會議紀要公布後，澳元反應平靜，澳元/美元維持在0.7100附近波動。

事實上，澳洲貨幣市場數據暗示投資者預期澳洲儲備銀行今年內有兩次降息機會，因近期澳洲公布的零售銷售和商業信心指數以及第四季度全國房價指數等一系列數據均表現糟糕，澳洲經濟增長在房地產市場低迷以及全球貿易擔憂的壓力面臨進一步下行風險。澳洲降息的可能性上升，令澳元/美元多次反彈受阻，遲遲未能升破下降楔形的頂部阻力0.7120水平，更遑論由去年高位0.8135延伸而下的下降趨勢線0.7200水平。

本周內投資者需要重點關注聯儲局在周四(3月21日)凌晨2時公布的利率決議和聲明，以及聯儲局主席鮑威爾(Jerome Powell)在新聞發布會上的講話。若聯儲局的立場仍偏向鴿派，加深美滙指數的下跌之勢，澳元/美元或有機會進一步突破0.7120並挑戰0.7200水平；否則需小心澳元/美元仍有機會輾轉回落，再度下探0.7000重要關口。

策略方面，我們根據3月5日的策略已於0.7000買入澳元(上望0.7190，止損0.6970)，目前將止損移至0.7080。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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