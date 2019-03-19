訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 18:30 國際財經

歐股中段靠穩 觀望英脫歐美議息

放大圖片

英國脫歐前景增添變數，加上美國聯儲局將於今日起一連兩日議息，市場觀望氣氛濃厚，歐洲股市中段靠穩。

截至本港時間傍晚6時30分，英國富時100指數報7322點，升23點或0.32%；德國DAX指數報11720點，升63點或0.55%；法國CAC 40指數報5427點，升14點或0.27%；意大利富時MIB指數報21351點，升117點或0.55%。

道指期貨暫報26045點，升80點。

英國首相文翠珊的第三次脫歐投票遇阻力，下議院議長伯科(John Bercow)表示，除非首相府的脫歐新方案作出「重大」修改，否則不能反覆舉行脫歐投票。

英國脫歐大臣柏建熙(Stephen Barclay)指出，下議院議長已經提高脫歐方案的投票門檻，因此本周更不太可能投票，並認為當前最好的方式是通過協議，然後只需要短期延遲脫歐期限，以完成與脫歐相關必要的立法。

數據方面，英國截至1月的3個月ILO失業人數減少3.5萬人至133.8萬人；失業率為3.9%，較預期的4%低，更創下自1975年1月以來最低。至於美國1月耐用品訂單終值料按月升0.4%。

油價上升，紐約原油期貨現時每桶報59.39美元，升0.3美元或0.51%；倫敦布蘭特期油報67.94美元，升0.4美元或0.59%。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。