國際財經

英國首相文翠珊的第三次脫歐投票遇阻力，加上美國聯儲局即將召開一連兩日的議息會議，市場觀望氣氛濃厚，歐洲股市早段個別發展。

截至本港時間下午4時38分，英國富時100指數報7315點，升16點或0.22%；德國DAX指數報11657點，升不足1點；法國CAC 40指數報5406點，跌6點或0.12%；意大利富時MIB指數報21246點，升12點或0.06%。

道指期貨暫報25991點，升26點。

中美貿易談判仍待突破，白宮經濟顧問委員會主席哈塞特(Kevin Hassett)指出，雙方正非常努力談判，其中最困難是如何確保協議獲執行，但強調在一些最棘手的議題已有進展。

聯儲局當地時間周二與周三將一連兩日舉行議息會議。儘管市場不預期利率有任何變動，但聯儲局主席鮑威爾將舉行記者會，投資者關注他對經濟前景的表述，以及聯儲局官員的利率預測是否有變，同時也可能提及結束縮減資產負債表事宜。

英國脫歐增添變數，英國首相文翠珊計劃推動第三次脫歐投票的努力面臨阻力，國會下議院議長John Bercow表示，除非首相府的脫歐新方案作出「重大」修改，否則不能反複舉行脫歐投票。不過，歐盟據報將於本周在布魯塞爾舉行的峰會上，正式同意新的脫歐延遲日期最有可能是從3月29日更改為7月1日。歐盟官員認為，發布具有法律效力且包含新脫歐日期的的峰會公報，或足以讓英國對脫歐協議再舉行一次投票。

油價延續上日的升勢，因石油出口國組織(OPEC)持續削減供應，惟美國4月頁岩油產量料創紀錄，抑制油市升幅。紐約原油期貨現時每桶報59.16美元，升0.07美元或0.12%；倫敦布蘭特期油報67.76美元，升0.22美元或0.33%。

英國今日稍後將公布1月的3個月ILO失業率，料為4%。至於美國1月耐用品訂單終值料按月升0.4%。