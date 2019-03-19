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據外電報道，英國議會下院早前通過押後脫歐期限，英國脫歐大臣柏建熙(Stephen Barclay)表示，將會有一個短期的延長。

柏建熙表示，內閣將於當地周二早上討論脫歐問題。談及延期脫歐時，他提到，將會有一個短期的延期。

歐盟委員會主席容克早前表明，歐盟更傾向於英國脫歐時間長期延後，而不是短期。

倘若英國下議院在本月20日前通過脫歐協議，英國政府將與歐盟協商，尋求將脫歐最終期限由3月29日推遲至6月30日；否則英國政府仍將與歐盟協商推遲脫歐事宜，但脫歐最終期限將取決於歐盟的決定。