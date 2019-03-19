據路透報道，美國晶片製造商輝達(Nvidia)已與軟銀集團和LG Uplus達成合作關係，將會於今年稍後在日本和南韓部署雲端遊戲伺服器。
Nvidia的電腦繪圖晶片可以讓遊戲畫面更逼真，現在Nvidia準備把晶片安裝在數據中心的伺服器內，讓未使用該公司繪圖晶片的遊戲玩家也能從數據中心直播遊戲。
Nvidia表示，現時該公司的技術可同時支援最高1萬名玩家直播遊戲。而軟銀和LG Uplus將於伺服器使用Nvidia的顯示卡，讓用戶透過5G網絡直播遊戲。
今日 12:06 國際財經
據路透報道，美國晶片製造商輝達(Nvidia)已與軟銀集團和LG Uplus達成合作關係，將會於今年稍後在日本和南韓部署雲端遊戲伺服器。
Nvidia的電腦繪圖晶片可以讓遊戲畫面更逼真，現在Nvidia準備把晶片安裝在數據中心的伺服器內，讓未使用該公司繪圖晶片的遊戲玩家也能從數據中心直播遊戲。
Nvidia表示，現時該公司的技術可同時支援最高1萬名玩家直播遊戲。而軟銀和LG Uplus將於伺服器使用Nvidia的顯示卡，讓用戶透過5G網絡直播遊戲。
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