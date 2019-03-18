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英國國會議長設限制 文翠珊第三次脫歐投票遇阻

英國首相文翠珊推動第三次脫歐投票的努力受阻，國會議長稱，除非脫歐方案作重大修改，否則不能反複舉行投票。

Lyft啟動IPO路演 擬集資20億美元

召車軟件商Lyft周一開始IPO路演，擬集資20億美元，公司估值達230億美元。

波音低收 無礙標指納指創逾5個月高

聯儲局本港周四凌晨2時公布議息結果，市場料立場不會太鷹，標指與納指都創逾5個月收市新高，分別上揚0.37%和0.34%；道指漲65點或0.25%，波音低收1.7%，最多挫3.1%，一度拖累道指挫63點。高盛抽高2.1%，金融與能源股帶領大市升勢。

外圍焦點簡訊

￭ 美國NAHB樓市信心指數3月維持在62點，略低於預期。

￭ 美元尾段變動微，ICE美滙指數跌0.04%，報96.5；美元兌歐羅跌0.14%。

￭ 紐約期金回落0.1%，每盎斯收報1301.5美元。

￭ 憧憬產油國延長減產協議，紐約期油收升1%；布蘭特期油漲0.6%。

￭ 蘋果推出新iPad Air和iPad mini，尺寸分別為10.5吋和7.9吋。

￭ 鎊滙跌刺激英股高收0.98%，法股升0.14%，德股跌0.25%。

￭ 本港今早4時59分，離岸人民幣（CNH）兌美元報6.7208元，較上周五紐約尾盤跌73點子。

港鐵:中環至金鐘站服務今早續暫停

受早前列車相撞事故影響，港鐵今日凌晨四時稱，荃灣綫來往中環站和金鐘站的列車服務今早續暫停，來往金鐘站和荃灣站的列車維持3分半鐘一班。

港滙觸發弱方保證 金管局承接20.1億港元沽盤

港元兌美元滙價再度觸發弱方兌換保證，金管局今早承接20.1億港元，令本港銀行體系戶口結餘降至688.9億元。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報29383點，較昨日恒指收市低水26點。

￭ ADR港股比例指數報29398點，較港收市跌10點。

￭ 新世界(00017)土瓜灣瑧尚展銷廳屢見人龍。消息稱暫累收逾2000票。

￭ 鞍鋼(00347)年度多賺19.8%，末期息22分；以資本公積金每10股轉增3股。

￭ 浙商銀行(02016)去年多賺4.94%，不派末期息。

￭ 中原銀行(01216)預期全年少賺約39%。

￭ 中信建投証券(06066)全年少賺23.11%，不派末期息。

￭ 順風清潔能源(01165)預期全年虧損約17.07億人民幣。

￭ 美麗華酒店(00071)全年盈利按年升6.91%，末期息37仙。

￭ 滬杭甬(00576)全年盈利按年增8.69%，末期息37.5分。

￭ 浪潮(00596)全年盈利按年增1.33倍，末期息4仙。

￭ 融信(03301)以10.05億元人民幣售上海合營50%股權。

￭ 康哲藥業(00867)全年多賺10.45%，末期息14.34分。

￭ 藥明(02269)全年多賺1.5倍，不派末期息。

￭ 盛世大聯(01879)周二起招股。