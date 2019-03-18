國際財經

國際化粧品集團露華濃(Revlon)公布，基於內部監控明顯不足，影響了去年第4季與年度列賬業績。

根據初步未經審核數據，露華濃上季錄得每股淨虧損1.33美元，收益為7.42億美元，前一年度同期每股淨虧損為1.46美元，收益為7.87億美元；市場預期每股盈利為13美仙，收益為7.49億美元。

露華濃將不遲於3月29日、公布包括2018年度經審核業績的10-K表格，但預期與周一公告的內容不會有明顯變化。

露華濃股價在市後時段跌16%，周一收市時升2.6%。