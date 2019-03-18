國際財經

《華爾街日報》報道，美國半導體業界告知華府，在要求中國購買1萬億美元貨品的名單中，無須加入半導體產品。

報道稱，半導體業界向美國政府官員表示，要求中國增購更多半導體產品，可能對美國更加不利，因為美國生產成本高昂，如果強制要求中國購買更多美國半導體產品，可能迫使他們在中國設廠生產，令到中國可能掌握更多生產情報，以及讓中國對美國半導體業有更佳的掌控能力。

報道引述美國半導體業商會總裁John Neuffer稱，應由市場決定半導體業的供求情況，而不是由政府決定。