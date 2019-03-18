美國電話電報(AT&T)旗下華納傳媒公布，華納兄弟主席兼行政總裁Kevin Tsujihara即時離職。
華納傳媒行政總裁John Stankey指出，Kevin Tsujihara明白到他的失誤不符合公司領導層的預期，離職是對公司最有利的選擇；華納將繼續與外間律師行合作，完成對Kevin Tsujihara的調查。
此前，有傳媒爆料稱，Kevin Tsujihara積極尋求與其有性關係的女星Charlotte Kirk參與角色試演活動。
今日 05:49 國際財經
美國電話電報(AT&T)旗下華納傳媒公布，華納兄弟主席兼行政總裁Kevin Tsujihara即時離職。
華納傳媒行政總裁John Stankey指出，Kevin Tsujihara明白到他的失誤不符合公司領導層的預期，離職是對公司最有利的選擇；華納將繼續與外間律師行合作，完成對Kevin Tsujihara的調查。
此前，有傳媒爆料稱，Kevin Tsujihara積極尋求與其有性關係的女星Charlotte Kirk參與角色試演活動。
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