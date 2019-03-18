國際財經

市場期待聯儲局本周議息後立場不會太鷹，而且《華爾街日報》稱當局本周或對停止縮減資產負債表作出決定，全球股市普遍造好，標指與納指都創逾5個月收市新高，道指受波音拖累，一度反覆偏軟。

道指一直落後另外兩大指數，周一早段曾跌63點，低位見25785點；但尾段最多回升75點，高見25924點；收市仍漲65點或0.25%，報25914點；波音股價最多下挫3.1%，收市仍跌1.7%，為表現最差的道指成分股，因為埃塞俄比亞官員與法國調查人員均表示，根據黑盒數據分析，埃航空難與去年同屬波音737 MAX 8型客機的印尼獅航墜機有相似之處。

標指和納指一度分別升0.46%和0.64%，收市漲幅縮窄；標指收市進賬0.37%，報2832點，金融股與能源股帶領大市升勢；納指攀高0.34%，收報7714點。蘋果推出新iPad Air，股價升1%，Facebook急跌3.3%，過去三個交易日累計下滑7.4%。高盛抽高2.1%，為升幅最大的道指成分股。

在美市中段，英國脫歐傳出壞消息，美歐股略受壓。英國國會議長宣布，政府如果想國會短期內再次就首相文翠珊的脫歐方案表決，必須對協議作出一定修改，不能把上周被否決的議案原封不動地「翻叮」。

翻叮脫歐協議遇阻 歐股回落

這令英國脫歐添變數，歐洲股市回落，法股微升0.14%、德股跌0.25%，英鎊下跌刺激英股高收0.98%。亞股廣泛向上，日股漲0.6%。

聯儲局周二展開為期兩天議息會議，周三（香港時間周四凌晨2時）公布議息聲明，市場預期聯邦基金利率保持不變。《華爾街日報》報道，據最近公開言論，儲局官員準備在周三議息後宣布何時停止縮表，當局傾向9月底前行動，但尚未作出最終決定。

市場預期聯儲局保持鴿派立場，美元乏力，美滙指數尾段跌0.04%，報96.5，美元兌歐羅跌0.14%，報1.13342美元，兌日圓跌不足0.1%，至111.4日圓。紐約期金回落0.1%，每盎斯收報1301.5美元。

市場憧憬主要產油國將延長減產協議，紐約期油突破59美元，收市升1%，每桶報59.09美元；布蘭特期油升0.6%，每桶報67.54美元。

另外，美國全國房屋建築商協會（NAHB）樓市信心指數在3月沒有變動，維持在62點水平，略低於分析師預期的63。