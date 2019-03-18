國際財經

市場等待本周美國聯儲局議息結果，並關注美國聯邦檢察機構針對波音737 MAX飛機的調查進展，美股中段反覆靠穩。

截至本港時間晚上約11時03分，道指報25853點，升4點或0.02%；標普500指數報2832點，升9點或0.38%；納指報7728點，升40點或0.52%。

聯儲局將從周二起召開為期兩日的貨幣政策會議，並在周三公布利率決定。市場普遍預計聯儲局將維持利率不變，但將關注貨幣政策決策者發布的聲明、聯儲局主席鮑威爾(Jerome Powell)會後新聞發布會上發表的言論，以及貨幣政策委員會委員們對利率前景的預測，即所謂的加息路徑點陣圖。

市場普遍預測在本周利率會議中，聯儲局會宣布今年很大機會加息一次，有機構更激進地認為未來幾年內不會加息甚至有可能會減息；同時，還將密切關注聯儲局對近期經濟狀況的看法，並且預計聯儲局將竭力避免任何過於鴿派的言辭。

個股方面，道指成分股波音股價走低，現跌逾2%。《華爾街日報》報道，美國聯邦檢察機構與美國交通部的官員，正在密切關注針對該公司737 MAX機型的調查進展。

另外，市場亦關注英國脫歐的進展，英國首相文翠珊爭取一些重要議員支持其脫歐協議的努力似乎取得了進展。同時，她的團隊也暫定於周二在議會針對其脫歐協議進行第三次表決。

分析指出，市場忽略了國際貿易談判方面及全球經濟數據不佳的影響。今日公布的重要經濟數據不多，且沒有聯儲局官員講話，因此除非中美貿易關係方面突然傳出利好消息，否則預計今日美股將會出現上周大漲後的盤整局面。

歐股個別發展，英國富時100指數報7283點，升55點或0.76%；德國DAX指數報11672點，跌13點或0.11%；法國CAC 40指數報5412點，升7點或0.13%；意大利富時MIB指數報21242點，升196點或0.94%。