國際財經

經歷連續兩周下跌之後，倫敦金在上周初終於企穩1290美元水平並逐步回升，一度重返1310美元上方，但英國議會在3月14日投票中以412票對202票批准延遲脫歐，擺脫硬脫歐的可能性，令金融市場上的避險情緒有所減弱，拖累倫敦金當日一度大跌逾15美元至日內低點1292.69美元。

然而美國最新公布的經濟數據顯示美國通脹壓力溫和，而且美國2月工業產出按月增幅錄得0.1%，遜於預期的0.4%，2月製造業生產連續第二個月下滑，暗示今年美國第一季經濟增長或將大幅放緩，故美滙指數在上周五(3月15日)表現十分疲軟，反彈止步於96.80一線阻力後重拾跌勢，最終錄得逾半年以來最大單周跌幅，提振倫敦金收復1300美元大關。

正當人們意識到美國製造業增長緩慢之際，美國總統特朗普(Donald Trump)上周五在其總統任內首次行使了否決權，否決了國會此前通過的終止國家緊急狀態的決議，這意味著參眾兩院將需要三分之二以上的議員投反對票方能駁回總統，進而取消國家緊急狀態。鑒於特朗普一直堅持撥款修建美墨邊境墻，否決國會決議或會激化華府與兩院之間的政治矛盾，加劇投資者對美國政治經濟發展的擔憂，倫敦金後市或可受惠於避險情緒的回歸而重拾升勢。

技術分析方面，倫敦金自2月底跌穿上升通道底部支持1316美元後輾轉回落，在日線圖形成新的下降通道，但近期似乎於1280美元水平覓得初步支持並展開反彈，但能否進一步延續升勢需要看金價能否順利升穿下降通道頂部阻力1306-1307美元(同時也是從1346.48美元至1280.61美元下跌浪的38.2%斐波納契回吐水平)。

本周投資者需重點留意美國聯儲局將會在周四(3月21日)凌晨2點公布議息決定，雖然市場普遍預計聯儲局將維持利率不變，但若聯儲局發表的議息聲明傾向鴿派，美滙指數或會再度受壓回落，推動倫敦金進一步反彈至1315美元甚至1320美元附近水平；但若聯儲局的議息聲明較為鷹派，則需小心金價仍將沿著下降通道輾轉回落。

策略方面，短期內待倫敦金反彈至1310-1312美元沽出，下望1296美元，升穿1315美元止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

https://www.facebook.com/mfinance.ltd