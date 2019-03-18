國際財經

法國黃背心示威浪潮持續，英國脫歐陰霾密布，加上美國聯儲局本周將舉行議息會議，投資者偏審慎，歐洲股市中段個別發展。

截至本港時間傍晚6時30分，英國富時100指數報7270點，升42點或0.59%；德國DAX指數報11683點，跌1點或0.02%；法國CAC 40指數報5412點，升7點或0.14%；意大利富時MIB指數報21201點，升155點或0.74%。

道指期貨暫報25830點，跌69點。

英國脫歐方面，首相文翠珊仍未得到保守黨內脫歐派議員，以及盟友北愛民主統一黨的支持，市傳她仍然準備在本周第三度提交脫歐協議。不過，財相夏文達(Philip Hammond)表示，除非獲得足夠支持，否則文翠珊不會把脫歐協議提交至下議院作第三度表決。

中國國務委員兼外交部長王毅在布魯塞爾表示，中國反對出於政治目的以安全為由，抹黑中國電訊設備製造商的企圖，認為這種做法是反常、不道德的，不會得到支持。

另外，據路透看到的一份歐盟領導人聲明草案，歐盟將在4月9日舉行的峰會上，要求中國對開放經濟給予最後期限，以讓中國兌現加深兩者之間貿易關係的承諾。

油價下滑，紐約原油期貨現時每桶報58.17美元，跌0.35美元或0.6%；倫敦布蘭特期油報66.89美元，跌0.27美元或0.4%。