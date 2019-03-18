國際財經

沙地阿拉伯能源大臣法利赫(Khalid Al-Falih)表示，石油出口國組織(OPEC)及非OPEC的合作夥伴，需要考慮下月是否需要開會。

產油國定於下月在維也納召開會議，但法利赫表示，這次會議可能不會召開。他稱，在4月為下半年做出任何產量決定都太早，又稱部長監察聯合委員會(JMMC)可能稍後或會提出這個建議。

另外，法利赫指出，美國並未施壓要求增加供給。他強調，除了市場之外，產油國沒有遭到施壓，只要庫存水位仍在上升，且距離正常水位仍遠，將繼續引導市場回歸平衡，並堅持這條路線直到6月底。