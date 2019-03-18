國際財經

法國黃背心示威浪潮仍未平息，英國脫歐進展繼續受到市場關注，加上聯儲局本周將舉行議息會議，大市暫時缺乏明確方向，觀望氣氛濃厚，歐洲股市早段個別發展。

截至本港時間下午4時39分，英國富時100指數報7256點，升28點或0.4%；德國DAX指數報11691點，升6點或0.05%；法國CAC 40指數報5402點，跌3點或0.06%；意大利富時MIB指數報21145點，升100點或0.48%。

道指期貨暫報25886點，跌13點。

英國脫歐前景陰霾重重，首相文翠珊仍未得到保守黨內脫歐派議員、以及盟友北愛民主統一黨的支持，但在接近脫歐生效日3月29日之際，有傳她仍然準備在本周第三度提交脫歐協議，希望強行闖關，冀反對派可以改變立場。不過，財相夏文達表明，除非獲得足夠支持，否則文翠珊不會把脫歐協議提交至下議院作第三度表決。他又透露，目前仍未得到足夠票數確保脫歐協議獲通過，仍在努力中。

法國黃背心運動前天踏入第18個周末，巴黎再次發生暴動，示威者在香榭麗舍大道縱火、破壞和搶掠店舖，逾200人被捕。

另外，德國兩家最大的上市銀行德意志銀行和德國商業銀行，稍早確認雙方在研究合併的可能性。德銀稱，基於機會日漸增加，董事局決定研究有關策略選項。德商銀則表示，周日已經與德銀達成共識，同意圍繞潛在合併計劃啟動談判。有當地工會警告，這有可能導致2萬個崗位面臨不保。

全球經濟不振可能損及燃料需求，石油出口國組織(OPEC)則帶頭減產，以及美國亦積極制裁伊朗和委內瑞拉。油價個別發展，紐約原油期貨現時每桶報58.5美元，跌0.02美元或0.03%；倫敦布蘭特期油報67.35美元，升0.19美元或0.28%。