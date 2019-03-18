國際財經

美股上周五走升，因中美貿易談判據報取得大進展，市場憧憬兩國糾纏多時的貿易爭執快將落幕，亞太區股市靠穩。

日本晶片相關類股呈強，但當地2月出口數據疲弱，限制大市漲幅。日本股市連升兩日，日經平均指數收報21584點，升133點或0.62%。

日本2月出口按年下降1.2%，跌幅較市場預期的下降0.9%為大；日本1月出口按年下降8.4%。

南韓股市亦向好，韓國首爾綜合指數收報2179點，升3點或0.16%。

澳洲股市同樣收高，澳洲普通股指數收報6283點，升18點或0.3%。