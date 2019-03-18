國際財經

對於美國總統特朗普批評Google協助中國軍隊，Google予以否認，並稱與美國政府合作。

美國全國廣播公司(NBC)報道，特朗普早前發在Twitter上斥責，Google正幫助中國和中國軍隊，而沒有幫助美國，形容情況糟糕。Google發言人其後明確否認該公司與中國軍方有合作，又稱與美國政府包括國防部均有合作，領域涉及網絡安全、招聘及醫療保健。

此前，美國參謀長聯席會議主席鄧福德(Joseph Dunford)亦在國會聽證會上表示，Google在華工作讓中國軍隊間接甚至直接受益。