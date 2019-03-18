沙地阿拉伯能源大臣法利赫(Khalid Al-Falih)周日向路透表示，他對石油出口國組織(OPEC)和非OPEC成員國的盟友繼續承諾削減石油供應的協議抱樂觀態度。
法利赫認為，OPEC+協定的執行情況將會改善。他直言，今年頭兩個月的減產幅度整體上低於2017年和2018年的水平，但相信產油國「很快就會追上」。
他說，沙地和阿塞拜疆等其他產油國將繼續共同努力，維護石油市場的穩定。法利赫又表示，產油國恢復石油市場基本面平衡的工作遠未完成，OPEC+會把減產行動堅持到6月。
今日 10:45 國際財經
沙地阿拉伯能源大臣法利赫(Khalid Al-Falih)周日向路透表示，他對石油出口國組織(OPEC)和非OPEC成員國的盟友繼續承諾削減石油供應的協議抱樂觀態度。
法利赫認為，OPEC+協定的執行情況將會改善。他直言，今年頭兩個月的減產幅度整體上低於2017年和2018年的水平，但相信產油國「很快就會追上」。
他說，沙地和阿塞拜疆等其他產油國將繼續共同努力，維護石油市場的穩定。法利赫又表示，產油國恢復石油市場基本面平衡的工作遠未完成，OPEC+會把減產行動堅持到6月。
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