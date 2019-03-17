今日 17:13
國際財經
英國脫歐前景仍未明朗，但滙豐表示，英國推遲脫歐時間拖得愈長，反而對英鎊將愈有利。
該行認為，脫歐時間拖得愈長，意味無協議脫歐的可能性將延遲，變相可為軟脫歐或出現第二次脫歐公投爭取更多時間。
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