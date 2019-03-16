國際財經

波音737 MAX系列客機因航空安全問題而遭多國停飛，並且暫停交付。據報，保守估計該公司需要賠償50億美元(約390億港元)。

波音737 MAX系列機型目前在全球總訂單高達5012架，是次停飛帶來的損失巨大，加上禁令期限未明，該公司將面臨巨額索償和罰款。外電報道，根據最保守的估計，波音將賠償50億美元。一旦證明該公司明知技術存在問題，卻隱瞞不報，索償金額勢必達到更高水平。

俄羅斯自由媒體網站報道，對波音來說最壞的情況，是埃塞俄比亞決定把俗稱黑盒的飛行數據紀錄儀運到美國在飛機製造領域的最大競爭對手法國，因此預計調查會進行得特別仔細。

法國《論壇報》網站亦報道，停止交付和生產、向客戶賠償、短期內無法進行銷售推廣，加上停飛737 MAX客機將令波音損失慘重。

美國聯邦航空局(FAA)早前在一次電話會議上表示，解決波音737 MAX的軟件問題可能需時數月。報道引述業內專家表示，軟件問題估計在4至5個月內能得到解決，但如果是因為設計問題導致關鍵系統出現缺陷，可能就需要一年左右的時間。

報道稱，停飛時間的長短對波音來說十分關鍵。如果停飛時間很長，那麼按每月交付50架波音737 MAX來計算，波音的營業收入會大幅度減少，而受波及的航空公司亦可能會要求波音作出經濟賠償。

此外，長期停飛還會打亂飛機交付的節奏，亦可能導致波音遭到很嚴重的賠償處罰，同時，還存在訂單被取消的可能性。