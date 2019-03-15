國際財經

有報道稱中美貿易談判已取得更大進展，刺激全球股市周五上升，美股收市造好，其中半導體股領漲，費城半導體股指數升2.9%，帶動較多科技股的納指跑贏大市，一度升1.1%。

波音反彈 美滙偏軟

道指初段反覆偏軟，最多跌60點，低見25649點；之後曾倒升217點，高位觸及25927點；收市彈138點或0.54%，報25848點；成分股波音一度下跌，但收市倒漲1.5%，因有報道稱波音大概10天後可為737 MAX 8推出軟件更新，而波音回應查詢時重申，數周內可發布更新。標指高收0.50%，報2822點，而且曾觸及超過5個月高位2830點，科技板塊漲1.22%。納指收市漲0.76%，報7688點；亞馬遜、蘋果和微軟都升逾1%，Facebook跌超過2%。

本周累計，標指上揚2.9%，納指進賬3.8%，兩個指數齊創今年以來最大單周升幅；道指則攀升1.57%。

嘉信理財交易和衍生品副總裁弗雷德里克指出，如果中美貿易問題得到解決，股市可能會衝上歷史新高，另一市場關注焦點是英國脫歐，現在有望延期，對市場氣氛有正面作用。歐股方面，英法德三大股市升0.6%至1.04%。亞股普遍上升，日股高收0.77%。

市場對中美貿易談判破局的憂慮下降，導致美元廣泛向下，美滙指數尾段跌0.12%，報96.6。英鎊相對強勁，升0.34%，報1.3287美元；日圓漲0.2%，每美元報111.5日圓。日本央行周五維持貨幣政策不變，把短期利率保持在負0.1厘，但央行預測在海外經濟放緩下，日本經濟只會溫和增長。

期金重返1300美元

紐約期金重返1300美元，收市報每盎斯1302.9，升7.8美元或0.6%。紐約期油周五曾升上今年新高58.95美元，之後受美國原油產量強勁影響而回落，收市報每桶58.52美元，跌0.2%。布蘭特期油跌0.1%，報67.16美元。

數據方面，美國工業生產在2月升0.1%，低於市場預期的0.4%，其中製造業生產連續第二個月下挫，跌0.4%，工廠設備使用率也從78.3%微跌至78.2%。紐約聯儲銀行製造業指數在3月份從8.8跌至3.7，市場本來預期升至10。密歇根大學消費信心指數從2月的93.8，升至3月的97.8，勝市場預期。