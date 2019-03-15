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今日 02:05 國際財經

埃克森美孚推遲加國建油田

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由美國埃克森美孚控制的加拿大帝國石油(Imperial Oil)宣布，暫停價值26億加元(153.03億港元)的艾爾伯達省(Alberta) Aspen)重油項目發展計劃，主要是因為當地商界投資環境不明朗。

帝國石油總裁兼行政總裁Rich Kruger表示，由於艾爾伯達省由1月起，以穩定原油價格為理由，採取限制原油出口策略，公司因此暫緩有關計劃至少1年。

帝國石油原定投資26億加元發展Aspen重油項目，預期項目在2022年投產後，最終日產量為7.5萬桶。

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