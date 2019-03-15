國際財經

受貿易協議樂觀預期所推動，美股在波音飛機和科技股帶動下，中段擴大升勢，納指漲幅超過1%，道指一度彈升逾200點。

截至本港時間凌晨約零時22分，道指報25892點，升182點或0.71%，稍早時高位觸及25920點，升幅達210點；標普500指數現報2827點，升18點或0.67%，科技股指數攀升1.6%；納指報7710點，升80點或1.05%。

中美貿易再吹暖風，美國總統特朗普表示，與中國就貿易協議進行的談判非常順利，能否達成協議，將於未來三周至四周有分曉。新華社報道，國務院副總理劉鶴應約與美國貿易代表萊特希澤(Robert Lighthizer)、財長努欽進行第三次通話，雙方在文本上進一步取得實質性進展。

波音擬改良737 MAX

個股方面，波音表示，將在10天內推出針對737 MAX失速預防的軟件升級，股價轉跌為升，目前升2.4%，暫時為升幅最大的道指成分股。微軟都上揚2.2%，英特爾和蘋果同樣漲1.7%，亞馬遜和Netflix都升約1%。

特斯拉(Telsa)發布Model Y，最快明年秋季開始交付，惟股價受壓，暫時跌3.7%；Facebook產品總監及WhatsApp副總裁將離職，有指兩名高層與行政總裁朱克伯格(Mark Zuckerberg)意見不合，fb股價目前跌2.3%。

消費信心指數佳 工業製造弱

經濟數據方面，密歇根大學3月美國消費者信心指數終值為97.8，高於預期的95.7，現況指數終值為111.2，預期為112；2月工業生產按月增長0.1%，預期為增長0.4%；製造業產出按月下降0.4%，預期為增長0.3%。

英國下議院周四通過延長《里斯本條約》第50條期限，首相文翠珊據報將第三度向國會提交脫歐協議草案，倘若下議院能在本月20日通過草案，將考慮向歐盟提出押後脫歐至6月30日；若脫歐草案再被否決，英國或須長時間押後脫歐，亦須於5月參與歐洲議會選舉。

英國富時100指數報7237點，升52點或0.73%；德國DAX指數報11666點，上揚79點或0.68%；法國CAC 40指數報5398點，彈48點或0.91%；意大利富時MIB指數報21017點，漲139點或0.67%。

油價回吐，紐約期油下滑0.32%，報每桶58.42美元。布蘭特期油回落0.65%，報66.79美元。