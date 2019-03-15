國際財經

美國勞工部在上周五(3月8日)公布的美國2月非農新增就業職位只有2萬個，遠遜於預期的18.1萬個，創2017年9月以來最低就業增長水平，表明建築業與其他幾個行業就業人數的萎縮，已令美國2月就業增長幾乎停滯，引發市場對美國經濟「熄火」的猜想，避險情緒重燃，美元/日圓因而失守111.00關口，並在周一(3月11日)進一步刷新七個交易日新低至110.84。

除經濟數據之外，英國脫歐進展亦牽動着國際投資者的避險神經。英國議會周二(3月12日)以391對242票再度否決英相文翠珊(Theresa May)提出的脫歐協議，引發避險情緒，拖累美元/日圓連續兩日受阻於111.40阻力。不過幸運的是，英國議會在周四(3月14日)通過贊成Spelman修正案否決了無協議脫歐的可能性，又在周五(3月15日)凌晨表決中決定支持推遲脫歐，令日圓避險溢價有所收窄，美元/日圓因而一度急升至7個交易日高位111.86。

需要注意的是，今日(3月15日)日本央行在議息會議後，決定繼續維持負利率-0.1%與收益率曲線控制不變，並下調整體經濟預期，因預計海外市場增速放緩將延續一段時間。其後日本央行行長黑田東彥(Haruhiko Kuroda)在新聞發布會上稱，多數委員認為繼續當前有力的寬鬆政策是合適的，需要實現2%的通脹目標，對尚未實現通脹目標感到遺憾，存在全球經濟進一步放緩的風險。總體來說，日本央行對經濟的看法比較悲觀，對2%通脹目標的實現並無把握，日本貨幣政策或將加強日圓上方沽壓，削弱日圓未來的反彈動力。

技術分析方面，目前美元/日圓仍企穩於日線圖的上升通道底部111.20與20日移動平均線之上，表明短期內美元/日圓升勢或將延續，後市仍有機會再度上探112.00，甚至112.80水平。短期內投資者需留意今晚美國1月JOLTs職位空缺與下周三(3月20日)公布的日本央行1月貨幣政策會議紀要，若美國職位空缺高於預期，或者下周日本央行會議紀要繼續強調寬鬆政策的必要性，美元/日圓或會反彈升穿112.00關口。

策略方面，我們根據1月21日的策略於111.00建立的美元/日圓沽盤(目標108.80，升穿111.50止損)已於111.50平倉，虧損50點。短期內待美元/日圓回落至111.00-111.20支持區域買入，目標112.40，止損110.70。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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