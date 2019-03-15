國際財經

英國落實押後脫歐期限，中美貿易協議前景亦回暖，惟紐西蘭基督城發生恐怖襲擊，限制大市升幅，歐洲股市中段仍然靠穩。

截至本港時間傍晚6時34分，英國富時100指數報7224點，升38點或0.54%；德國DAX指數報11625點，上揚38點或0.33%；法國CAC 40指數報5373點，彈23點或0.45%；意大利富時MIB指數報20932點，漲54點或0.26%。

道指期貨暫報25828點，升85點。

中美貿易再吹暖風，美國總統特朗普表示，與中國就貿易協議進行的談判非常順利，能否達成貿易協議，將於未來三至四周有分曉。新華社報道，國務院副總理劉鶴應約與美國貿易代表萊特希澤(Robert Lighthizer)、財長努欽進行第三次通話，雙方在文本上進一步取得實質性進展。

英國下議院周四通過延長《里斯本條約》第50條期限，首相文翠珊據報將第三度向國會提交脫歐協議草案，倘若下議院能在本月20日通過草案，將考慮向歐盟提出押後脫歐至6月30日；若脫歐草案再被否決，英國或須長時間押後脫歐，亦須於5月參與歐洲議會選舉。

數據方面，歐羅區2月消費物價調和指數(HICP)按月上升0.3%，按年升1.5%，兩者均符合預期。至於美國2月製造業及工業產出料按月分別升0.1%及0.4%，前值分別為跌0.9%及跌0.6%。

紐約原油期貨現時每桶報58.7美元，升0.09美元或0.15%；倫敦布蘭特期油報67.31美元，升0.08美元或0.12%。