國際財經 即巿股評

美股本周偏強，三大指數以標普500指數及納指跑出，道指跑輸主要受到成分股波音生產的737 MAX事件影響，而標指終於企穩在2800關上，周三晚一度高見2821，創去年10月中以來最高，隔晚收報2808點。

標指企在2800關上，但今晚美國四期結算甚為重要，因為將可預示後市去向，四期即是股票指數期貨、股票指數期權、股票期權、和股票期貨，而四期結算為每年3月、6月、9月及12月第三個星期五，當中股票指數期貨和股票期權最為重要。

值得留意是，由於轉倉活動下，四期結算前美股會較平時波動，故解釋到為任最前標指本周一度跌穿廿天線(2783點)，標指只用短短數日時間就衝到2800關上。

高盛昨晚發表策略報告，認為標指短期在2798至2817波動，萬一確認再升穿2817點建議追入，一旦跌穿2798點就建議追沽，下面目標為2706點。

留意禁止回購期或令美股波動

過往美股上升最大動力來源之一是企業回購，但高盛昨日亦溫馨提示，標指有75%企業即將進入踏入季績公布前的禁止回購期，禁止回購期通常美股購買力會減少35%，故不排除股市會出現波動。

從標指保力加通道睇，通道正在不斷收窄，雖然周三晚一度升至2821，稍升穿通道頂部2820，但現仍在保力加通道內運行，20天及通道底部分別為2783和2745點。

總括來講，由於保力加通道正在不斷收窄，加上下周聯儲局議息，四期結算後，美股爆單邊市機會甚大，由於向上或向下機會各一半，暫時未太適宜大舉進攻入市做好或做淡。

編按:作者尹德政(Ricky)，醉心投資美股近十載，最大滿足感來自尋找抵買有實力的世界行業領袖，每逢周三、五在「信報網站」及「港股360」撰文，另每逢周二在《信報》撰寫「政觀其辯」。

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