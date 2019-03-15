國際財經

東京證券交易所據報正考慮上調保留在主板上市的最低市值要求，由目前的20億元(日圓‧下同)，大幅調高至250億元，在訊息披露方面亦要求企業刊發英文通告。

據日經新聞報道，東京證交所計劃設置至少3年的過渡期，或採用漸進式調整的選項，以防範新規觸發投資者大量轉移資金，引發市場動盪。

外界一直抨擊東京證交所縱容殭屍企業，截至去年11月，東京證交所主板有2119家企業上市，據悉當中約有三分之一的企業市值低於250億日圓的門檻，不少公司的市值更低於賬面值。