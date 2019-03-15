國際財經

英國無協議脫歐最壞情況已被排除，將押後脫歐期限；中美貿易協議前景回暖，兩國部長級官員有傳正全力處理三項大議題，雙方有望最終達成共識，加上中國向市場釋出穩定訊號，強調不會讓經濟運行滑出合理區間，緩和市場對環球經濟放緩的憂慮，惟紐西蘭基督城發生恐怖襲擊，市場憂慮恐怖主義再度抬頭，抑制大市升勢，歐洲股市早段靠穩。

截至本港時間下午4時41分，英國富時100指數報7221點，升35點或0.5%；德國DAX指數報11589點，升1點或0.02%；法國CAC 40指數報5365點，升15點或0.3%；意大利富時MIB指數報20908點，升31點或0.15%。

道指期貨暫報25800點，升57點。

全國人大會議閉幕，國務院總理李克強在中外記者會上表示，中國經濟確實遇到了新的下行壓力，但強調中國不會讓經濟運行滑出合理的區間，還有更多的應對準備，留有了政策空間。

中美貿易再吹暖風。雖然美國財長努欽(Steven Mnuchin)承認，3月不會舉行中美元首峰會，但總統特朗普表示，與中國就貿易協議進行的談判非常順利，雙方能否達成貿易協議，將於未來三至四周自有分曉。

新華社報道，國務院副總理劉鶴應約與美國貿易代表萊特希澤(Robert Lighthizer)、財長努欽進行第三次通話，雙方在文本上進一步取得實質性進展。而外電亦引述知情人士透露，中美部長級官員正全力處理三項議題，包括中國逐步取消合資公司的要求，確保協議獲執行的制度，還有取消之前實施的關稅。

英國脫歐前途仍未明確，但國會已排除最差的無協議脫歐情況。英國國會下議院周四通過延長《里斯本條約》第50條期限，將向歐盟提出延遲脫歐。首相文翠珊據報將於下周，第三度向國會提交脫歐協議草案，若下議院能在本月20日，即下次歐盟峰會前通過她現有的脫歐協議，首相府便會向歐盟提出押後脫歐至6月30日；但若脫歐草案再被否決，英國或須長時間押後脫歐，亦須於5月參與歐洲議會選舉。

紐西蘭基督城兩間清真寺今日被槍手襲擊，至少49人死亡。警方表示，會控告一名男子謀殺罪，同時拘捕另外兩人。

油價靠穩，因石油出口國組織(OPEC)牽頭的持續減產，低於減產協議承諾水平，以及美國制裁委內瑞拉和伊朗。紐約原油期貨現時每桶報58.92美元，升0.31美元或0.53%；倫敦布蘭特期油報67.66美元，升0.43美元或0.64%。

歐羅區今日稍後將公布2月調和CPI終值，市場預期按月增長1.5%。至於美國2月製造業及工業產出料按月分別升0.1%及0.4%，前值分別為跌0.9%及跌0.6%。