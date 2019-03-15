蘋果公司據報今年推出兩款iPad。
外國手機情報網站GSMArena引述消息人士指出，蘋果將於今年發布10.2吋的第七代iPad，以及10.5吋的非iPad Pro產品線的新iPad，但兩款產品不會同時推出。
消息指出，該部10.2吋入門版的第七代iPad，將會取代目前市面上9.7吋iPad。據悉，蘋果希望藉這幾款產品填補第六代iPad和iPad Pro之間的產品空白。
另外，有傳蘋果正在研發最多4款新iPad，可選擇Wi-Fi和流動網絡機型，但不支援Face ID面部識別。
今日 16:09 國際財經
蘋果公司據報今年推出兩款iPad。
外國手機情報網站GSMArena引述消息人士指出，蘋果將於今年發布10.2吋的第七代iPad，以及10.5吋的非iPad Pro產品線的新iPad，但兩款產品不會同時推出。
消息指出，該部10.2吋入門版的第七代iPad，將會取代目前市面上9.7吋iPad。據悉，蘋果希望藉這幾款產品填補第六代iPad和iPad Pro之間的產品空白。
另外，有傳蘋果正在研發最多4款新iPad，可選擇Wi-Fi和流動網絡機型，但不支援Face ID面部識別。
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