訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 15:11 國際財經

美證監就排放測試作弊起訴福士及前CEO

放大圖片

美國證券交易委員會(SEC)今日汽車廢氣排放測試作弊醜聞，正式起訴福士汽車(Volkswagen，又稱大眾汽車)及其前行政總裁文德恩(Martin Winterkorn)，指控該公司對美國投資者實施「大規模欺詐」。

SEC將尋求禁止文德恩擔任美國上市公司的董事，並追回其「非法所得」。文德恩去年已被美國司法部起訴，被控密謀掩蓋福士的排放作弊行為，當時司法部長在聲明中說，如果試圖欺騙美國，就要付出慘痛代價。

不過福士表示，SEC的指控在法律上和事實上都存在缺陷，將會提出有力的質疑。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。