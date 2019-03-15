國際財經

美國證券交易委員會(SEC)今日就汽車廢氣排放測試作弊醜聞，正式起訴福士汽車(Volkswagen，又稱大眾汽車)及其前行政總裁文德恩(Martin Winterkorn)，指控該公司對美國投資者實施「大規模欺詐」。

SEC將尋求禁止文德恩擔任美國上市公司的董事，並追回其「非法所得」。文德恩去年已被美國司法部起訴，被控密謀掩蓋福士的排放作弊行為，當時司法部長在聲明中說，如果試圖欺騙美國，就要付出慘痛代價。

不過福士表示，SEC的指控在法律上和事實上都存在缺陷，將會提出有力的質疑。