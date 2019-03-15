國際財經

據路透報道，一名美國法官在高通(Qualcomm)和蘋果公司的專利案上已做出初步裁決，法官認為高通須向蘋果支付近10億美元(約78億港元)的專利費用退款。不過分析認為，由於雙方之間還存在其他紛爭，高通願意向蘋果支付退款的可能性不高。

報道引述美國加州南區法院法官Gonzalo Curiel表示，高通有義務向蘋果支付大約10億美元的專利退款，這筆退費是兩家公司合作協議的一部分。

協議規定，負責生產iPhone的工廠每年需要向高通支付數十億美元，從而換取在iPhone中使用高通的專利技術，而這筆專利費用將會由蘋果承擔，生產工廠先行墊付，然後再向蘋果提出報銷。

此外，高通和蘋果還達成了另外一個協議，如果蘋果同意不在法庭或向監管機構對高通進行「攻擊」，他們將會向蘋果退還一定數目的專利費用。在兩年前的一次訴訟中，蘋果指控高通破壞雙方協定，沒有向其支付10億美元的專利費用退款。

但高通反擊稱，沒有支付相關費用是因為蘋果首先破壞了協議。高通指蘋果慫恿其他手機製造商向監管機構對高通進行投訴，並且認為蘋果向南韓公平貿易委員會發放「錯誤及具誤導性」聲明。蘋果則表示，他們是針對進行中的調查向監管機構做出符合法律規定的回應。

法官選擇站在蘋果的一邊，裁決高通應該向蘋果支付這部分拖欠的退款。然而，分析指出，此案要在下月開庭審理後，才會做出最終裁決，而且高通向蘋果支付專利費用退款的可能性亦不高。