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美國財長努欽表示，總統特朗普與中國國家主席習近平的峰會，不會按照原定時間在本月舉行。消息稱，習近平可能在下月國事訪問美國，並簽署貿易協議。

努欽周四出席國會參議院金融委員會聽證會，會後向記者稱，中美有關貿易的磋商，仍有很多工作要做，雙方都展示誠意，嘗試盡快達成協議。

特朗普則表示，他不能說兩國之間是否會達成最終協議，但雙方的磋商推展得非常好，而且相對快速地進行中。

美國貿易代表萊特希澤和努欽，周三晚與中國國務院副總理劉鶴通電話，雙方就文本關鍵問題進行具體磋商，並確定了下一步工作安排。