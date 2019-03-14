國際財經

美國飛機生產商波音宣布，暫停交付737 MAX型號飛機。

埃塞俄比亞航空旗下1架波音737 MAX 8型號飛機早前墜毀，導致157人死亡。這是該款飛機5個月來第二次發生空難。去年10月，印尼獅航一架波音737 MAX飛機墜毀，189人死亡。

最新一次空難後，市場極度關注該款新型號飛機的安全，全球多個國家下令暫停737 MAX 8和MAX 9飛行許可或飛越領空。

波音指出，基於美國當局下令該款飛機停飛，因此暫停交付安排，但將保持每月生產52架737 MAX的速度不變。